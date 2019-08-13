المرأه

كيف تجعلين زوجك خاتماً في إصبعك ؟

فرناس حفظيaccess_time11 / ذو الحجة / 1440 هـ      13 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تسعى كل امرأة للحفاظ على قلب زوجها بشتى الطرق، ليكون خاتماً في إصبعها للأبد، ولا تستطيع أى امرأة أخرى الإستيلاء على قلبه، وفى خطوات سنساعدك عزيزتى أن تكوني متربعة على عرش قلب زوجك …

1/ عليكِ أن تكوني أنثى بكل ما تحتويه الكلمة من معنى سواء في طريقة معاملتك أو حلو حديثك وكلامك المتزن ورقتك، وعطرك ورائحتك الجميلة، وأكسسواراتك الأنيقة، وطريقة وضع الكحل، وأحمر الشفاه المناسب لكِ، و إختيارك لملابسك، بالإضافة إلى إهتمامك بقوامك الممشوق حتى تصبحين أنثى حقيقية وتظلِ فتاة أحلامه للأبد.

2/ لا يمكن أن تكون الأنثى الخارجية فقط هى العامل الأساسي، بل أيضاً الأنثى التي داخلك عليها عامل مهم، فى إبتسامتك الهادئة الجذابة  العفوية التي تدخل القلب مباشرة، بالإضافة إلى الخجل الذى يزيدك جمالاً وجاذبية فهو إنعكاس لشخصيتك الرقيقة، ونبرة صوتك هى ركن أساسي في جمالك، فالصوت الحنون الهامس له سحر، فالأنثى الحقيقية تتحدث بهدوء ورقة.

3/ إستمعي لزوجك دائماً إجعليه يشعر بأنكِ الصديقة والحبيبة له ولستِ الزوجة المتسلطة والمتصيدة للأخطاء، حاولى أن تشاركيه فى مشاكله وتجدى معه الحلول المناسبة، حتى تكوني له السند والعون، حتى لا يبحث عن غيرك ليتحدث معها فى أموره.

 

 

4/ إياكِ والتجسس عليه سواء عن طريق البحث في جواله عن رسائل الواتس أب أو الفيسبوك، لأن العواقب ستكون وخيمة عليكى أنتي وسيبتعد عنكِ أكثر، فلا تبحثي عن أشياء تزعجك إذا أردتي حياة زوجية سعيدة، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به فى الآية الكريمة (101) من سورة المائدةيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ” .

5/ أن تكوني ضعيفة معه وقوية مع الآخرين، وأقصد الضعف الجميل الذى يشعره بأنوثتك ورجولته فى نفس الوقت، وليس الضعف الانزواء أو فقدان الثقة بالنفس، فأن تكوني ناعمة معه فبالتأكيد ستصبحين أميرته التي تشعره بأنه فارسها وبطلها.

vernas hefzy

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