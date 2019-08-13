كيف تجعلين زوجك خاتماً في إصبعك ؟

تسعى كل امرأة للحفاظ على قلب زوجها بشتى الطرق، ليكون خاتماً في إصبعها للأبد، ولا تستطيع أى امرأة أخرى الإستيلاء على قلبه، وفى خطوات سنساعدك عزيزتى أن تكوني متربعة على عرش قلب زوجك …
1/ عليكِ أن تكوني أنثى بكل ما تحتويه الكلمة من معنى سواء في طريقة معاملتك أو حلو حديثك وكلامك المتزن ورقتك، وعطرك ورائحتك الجميلة، وأكسسواراتك الأنيقة، وطريقة وضع الكحل، وأحمر الشفاه المناسب لكِ، و إختيارك لملابسك، بالإضافة إلى إهتمامك بقوامك الممشوق حتى تصبحين أنثى حقيقية وتظلِ فتاة أحلامه للأبد.
2/ لا يمكن أن تكون الأنثى الخارجية فقط هى العامل الأساسي، بل أيضاً الأنثى التي داخلك عليها عامل مهم، فى إبتسامتك الهادئة الجذابة العفوية التي تدخل القلب مباشرة، بالإضافة إلى الخجل الذى يزيدك جمالاً وجاذبية فهو إنعكاس لشخصيتك الرقيقة، ونبرة صوتك هى ركن أساسي في جمالك، فالصوت الحنون الهامس له سحر، فالأنثى الحقيقية تتحدث بهدوء ورقة.
3/ إستمعي لزوجك دائماً إجعليه يشعر بأنكِ الصديقة والحبيبة له ولستِ الزوجة المتسلطة والمتصيدة للأخطاء، حاولى أن تشاركيه فى مشاكله وتجدى معه الحلول المناسبة، حتى تكوني له السند والعون، حتى لا يبحث عن غيرك ليتحدث معها فى أموره.