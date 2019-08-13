حقيقة إيقاف عبد الرحمن العبيد عن ثمن نهائي أبطال آسيا؟

أثار مدافع فريق النصر عبد الرحمن العبيد الجدل بعد تلقيه بطاقة صفراء في مواجهة الوحدة الإماراتي بإياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمس الإثنين.

وتحصل العبيد على البطاقة الصفراء الثانية في البطولة، ليثير الجدل حول مشاركته في الدور القادم.

وفاز النصر على الوحدة بملعبه آل نهيان بثلاثة أهداف لهدفين، وهو المتعادل ذهابًا بهدف لمثله في الرياض.

ليخطف حامل لقب دوري المحترفين السعودي، بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة وينتظر المتأهل من مواجهة الدحيل والسد.

مسألة مشاركة العبيد في لقاء ربع النهائي شهدت تباينًا في الأنباء، إذ قالت بعض وسائل الإعلام أن اللاعب موقوف.

بينما أشارت بعض المنصات إلى أن مشاركة اللاعب قانونية نظرًا لرفع البطاقات فيما بعد ثمن النهائي.

لكن الحقيقة أن العبيد سيتمكن من المشاركة بسبب رفع الاتحاد الآسيوي للبطاقة التي تلقاها أمام الوصل الإماراتي شهر مارس الماضي.

بالتالي بات في جعبة الظهير الأيسر صاحب الـ 26 ربيعًا، بطاقة صفراء واحدة وسيكون بمقدوره خوض اللقاء.

في سياق آخر، منح المدرب روي فيتوريا راحة يومين للاعبي الفريق، قبل أن يستأنف التدريبات للقاء ضمك في افتتاحية دوري المحترفين يوم 22 الجاري.