الفيصل يطلع على جهود المعسكرات الكشفية في الحج

جدة- ياسر بن يوسف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يوم أمس في مقر الإمارة بمنى على جهود معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتطبيقات الإلكترونية المطورة التي اطلقتها هذا العام ، وآلية تفويج الحجاج التي تقوم بها الجمعية مع مؤسسات الطوافة ، كما هنأ سموهما بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك لدى استقبال سموه المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، وقائد عام المعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعدداً من القادة الكشفيين والكشافة والجوالة.