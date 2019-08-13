الشماسي والماء للوقاية من ضربات الشمس

تقرير- ياسر بن يوسف

نظراً لتزامن موسم الحج في فصل الصيف الحار ، فقد لا يخلو الامر من وقوع بعض المشاكل الصحية التي من الممكن ان تواجه الحجاج نتيجة لذلك، وفِي هذا الجانب يتحدث مستشار الاعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد قائلاً: المشاكل الأكثر شيوعاً التي قد تواجهك ‘اخي الحاج ‘أثناء حجك هي: التشنج والاجهاد الحراري، وضربات الشمس، والحروق الجلدية الشمسية، والنزلات المعوية.

أيضا التشنج والانهاك الحراري: يحدث نتيجة نقص الماء والملح في الجسم أو نقص أحدهما، ويصاحبه احساس بالإرهاق والعطش وغثيان وارتفاع في درجة الحرارة، وتشنج في عضلات البطن والارجل وعلاجه يكون بإعطاء المصاب محلولاً ملحياً على فترات، مع تدليك العضلة المتشنجة برفق ونقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد، وتبريد جسمه برشه بالماء.

وأكد الدكتور حداد ان ضربات الشمس: أكثر الحجاج إصابة بها هم كبار السن ومرضى السكري والفشل الكلوي والاسهال وتأتي أعراضها: اغماء وتشنجات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وعلاجها يكون بالمحافظة على تنفس المصاب؛ لأنه عادة يكون فاقداً للوعي، مع عدم إعطائه أي سوائل عن طريق الفم لمنع وصولها إلى الرئتين، وينبغي نقله إلى أقرب مركز لعلاج ضربات الشمس.

اما الحروق الجلدية الشمسية ‎تحدث نتيجة تعرض الجلد لأشعة الشمس المباشرة ولفترة طويلة فتبدأ بالاحمرار يتلوها ظهور فقاقيع مائية يصاحبها ألم شديد.

‎وعلاجها يتم بنقل المصاب إلى مكان مظلل مع استخدام الكمادات الباردة، ووضع مرهم الحروق وتغطيتها بشاش طبي معقم جاف.

بدورها حثت وزارة الصحة من خلال رسائلها التوعوية والإرشادية ضيوف الرحمن على أهمية استخدام تلك المضلات للوقاية من ضربات الشمس والمحافظة على سلامتهم ، فيما بادرت الكثير من الجهات الحكومية بتقديم وتوزيع الأف المظلات كهدايا لحجاج بيت الله الحرام .

ووفرت الوزارة بكافة طواقمها وفرقها العاملة في المشاعر المقدسة بمكة والمدينة، كافة الإمكانات الطبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس المتوقع حدوثها هذا العام.

وكشفت الوزارة، عن أنها نفذت عدداً من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس وآلية علاجها وطرق نقلها، كما جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لجميع الحجاج والمعتمرين عن أفضل سبل تجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة وذلك بعدد من اللغات المختلفة، كما تم وضع برنامج توعوي لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.