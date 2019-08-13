أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

سكاكا : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأعرب سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الجهود التي بذلها – أيده الله – والقيادة الحكيمة والإشراف المباشر التي كانت بعد توفيق الله سبباً لنجاح خطط حج هذا العام.

وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاته الكريمة أيده الله، التي كانت محط أنظار الجميع وإعجابهم، مما مكن لحجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينةٍ ولله الحمد، وهو ما يشهده ضيوف الرحمن في كل عامٍ من تطورٍ وتحسن في منظومة الخدمات المقدمة لهم ، من خلال توظيف جميع أجهزة الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.

ودعا سموه الله لخادم الحرمين الشريفين بأن يمده بعون من عنده وتوفيق لخدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين، وأن يجزيه الله خير الجزاء على ما قدم ويقدم لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما رفع سموه التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ ، الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة والقيادة الحكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وجهود ومتابعة سمو ولي العهد، والعاملين في لجان الحج والجهات المعنية، من مدنيين وعسكريين ومتطوعين ومتطوعات من أبناء هذا الوطن المعطاء.

وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن اعتزاز الجميع بما شاهدوه ولمسوه من تطورٍ في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع، الأمر الذي لاقى استحسان حجاج بيت الله الحرام من مختلف بلدان العالم ولله الحمد، سائلاً سموه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يعينهما ويجزيهما خير الجزاء على مايقدمانه لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما ، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها .