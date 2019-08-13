أتلتيك بلباو يُبرم أطول عقد احترافي في تاريخ كرة القدم

أتليتك بلباو يُجدد الثقة في مهاجمه لمدة لا تُصدَق..

أعلن نادي أتليتكو بلباو الإسباني عبر موقعه الإلكتروني عن تجديد عقد مهاجم الشاب، إيناكي ويليامز.

وجاء تجديد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، ليثير الجدل في الأوساط الرياضية العالمية.

إذ غدا عقد ويليامز هو الأطول في تاريخ كرة القدم، بعدما ارتبط تعاقده مع بلباو حتى صيف 2028.

وأدرج مسئولو النادي الباسكي شرطَا جزائيًا في عقد اللاعب يبلغ 135 مليون، لينضم إلى أغلى الشروط في عقود لاعبي أوروبا.

🗣️ @AitorElizegi:

“Menos mal que @Williaaams45 ha salido de Lezama, porque encontrar a alguien así en el mercado sería muy difícil” 🗣️ @RafaAlkorta1:

“Siempre ha querido quedarse; su compromiso es incuestionable. Como futbolista, es clave para nosotros”#Williams2028 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/Q8Mdt8AyFU — Athletic Club (@AthleticClub) August 12, 2019

وقال اللاعب الإسباني في مؤتمر تجديد عقده..

“عندما وصلت في 2013، كان هدفي الوصول إلى الفريق الأول، والآن يمكنني القول أنني سأمضي سنوات عديدة في الفريق الذي أريده”.

وأضاف “في أعياد الميلاد كان هناك فرصة أو إثنتين للمغادرة، لكنني أفضّل البقاء هنا، دعونا نحتفل بهذا العقد الجديد”.

وتمكن اللاعب من تسجيل 15 هدفًا وتقديم 4 تمريرات حاسمة إلى زملائه خلال مجريات الموسم المنصرم بالليجا.