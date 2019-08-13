الرياضة

أتليتك بلباو يُجدد الثقة في مهاجمه لمدة لا تُصدَق..

أتلتيك بلباو يُبرم أطول عقد احترافي في تاريخ كرة القدم

محمد ابو الوفاaccess_time11 / ذو الحجة / 1440 هـ      13 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
أتليتك بلباو

أعلن نادي أتليتكو بلباو الإسباني عبر موقعه الإلكتروني عن تجديد عقد مهاجم الشاب، إيناكي ويليامز.

وجاء تجديد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، ليثير الجدل في الأوساط الرياضية العالمية.

إذ غدا عقد ويليامز هو الأطول في تاريخ كرة القدم، بعدما ارتبط تعاقده مع بلباو حتى صيف 2028.

وأدرج مسئولو النادي الباسكي شرطَا جزائيًا في عقد اللاعب يبلغ 135 مليون، لينضم إلى أغلى الشروط في عقود لاعبي أوروبا.

وقال اللاعب الإسباني في مؤتمر تجديد عقده..

“عندما وصلت في 2013، كان هدفي الوصول إلى الفريق الأول، والآن يمكنني القول أنني سأمضي سنوات عديدة في الفريق الذي أريده”.

وأضاف “في أعياد الميلاد كان هناك فرصة أو إثنتين للمغادرة، لكنني أفضّل البقاء هنا، دعونا نحتفل بهذا العقد الجديد”.

وتمكن اللاعب من تسجيل 15 هدفًا وتقديم 4 تمريرات حاسمة إلى زملائه خلال مجريات الموسم المنصرم بالليجا.

m.abo.elwafa

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