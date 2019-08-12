“مناسكنا” لملايين الحجاج بسبع لغات

جدة- ياسر بن يوسف

‎ طورت وزارة الحج والعمرة تطبيق مناسكنا بنسخته الثالثة في موسم الحج، وأطلقت الوزارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة توعوية من خلال الرسائل النصية sms للتوعية بتطبيق مناسكنا، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة بهدف تبادل الخبرات في جميع المجالات الخدمية التي تنعكس آثارها على تحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس هشام حمامي أن التعاون يشمل إرسال رسائل توعوية ورابط تطبيق “مناسكنا بنسخته الثالثة لجميع الحجاج المشتركين في باقات الاتصالات لموسم الحج عبر مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة بالإضافة إلى جميع المستخدمين المتواجدين في نطاق المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

ويتيح “مناسكنا” العديد من الخدمات لضيوف الرحمن التي تسهم بشكل كبير في مساعدة الحاج على أداء النسك بكل يسر وسهولة من خلال التعرف على أوقات التفويج، ورمي الجمرات، وتحرك الحافلات، وأوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة، وذلك عبر ٧ لغات عالمية، إضافة للتواصل مع الوزارة بشكل مباشر وتذليل العقبات التي تواجهه أثناء أداء الفريضة.

ويتضمن تطبيق “مناسكنا” الأرقام المهمة، وأرقام الطوارئ التي قد يحتاجها الضيف الكريم خلال رحلته، إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال نموذج الاقتراحات والملاحظات مدعومة بخاصية إضافة الصور، وخدمة استقبال الرسائل التوعوية والإرشادية والتي ترسلها الوزارة وباللغة التي يستخدمها الضيف في التطبيق، وتشمل رسائل التفويج التوعوية، كما يقدم التطبيق خدمات أخرى، أبرزها أوقات الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وحالة الطقس، وتحويل العملات، ومتابعة أخبار الوزارة، وغيرها.

من جهة ثانية استقبلت كبائن الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة للتوعية في الحج آلاف من ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة الذين قدموا لأداء فريضة الحج, والإجابة على أسئلتهم التي تتعلق بمناسك الحج والعمرة وغيرها.

من جانبهم أشاد عدد من حجاج بيت الله بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تكثيف كبائن التوعية في مختلف الأماكن التي يتواجد بها الحجاج لتستوعب أكبر شريحة من الحجاج لتوعيتهم ليؤدوا النسك بكل يسر وسهولة، مؤكدين أنها لامست حاجتهم ويسرت التواصل مع العلماء والدعاة فيما يحتاجون إليه من توجيهات وإرشادات.

وفي سياق متصل وضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في حج هذا العام، قامت الهيئة بالتوعية الاليكترونية بعدة لغات لغات ، بشأن حماية البيئة وتوقعات الهيئة لحالة الطقس خلال حج هذا العام 1440هـ وكذلك المراقبة المستمرة لجودة الهواء باستخدام أحدث التقنيات والكفاءات البشرية.