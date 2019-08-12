العلم لا يتوقف.. أول زراعة للحوم داخل مختبر دون الحاجه للحيوانات

نرمين عباس

تمكن طاه أسترالي من زراعة لحم داخل مختبر بستخدام تقنية الهندسة الوراثية بعد الإستعانة ببعض الأنسجة الصغيرة للحيوانات

وذكرت “ديلي ميل” أن الطاهي جورج بيبو إستطاع تقديم لحم حيوان “الكنغر” بعد أن نمي داخل أحد المختبرات وقدمه في أطباقه

بعد أن قام بزراعة الطعام الهندسي على مدار شهر بعد أن حصل على عينة صغيرة من أنسجة الحيوان من مزرعة محلية في سيدني

وتم تطويرها في محلول غني بالمواد المغذية والذي إستمد من أجنة الأبقار الحامل

التي سمحت للخلايا بالتقسيم أضعافا مضاعفة وفي النهاية إنشاء مواد صالحة للأكل

وعلى الرغم من وصف قوام اللحم المزروع بأنه “متفتت” على عكس شرائح اللحم السميكة التي تتوافر بالأسواق

إلا أنه أشار إلى أن لها رائحة تشبه رائحة لحم الكنغر الحقيقي لأنه إحتفظ بخصائص الحيوان الأصلي

وتقدر تكلفة إنتاج الكيلو بالمختبر 2000 دولار أسترالي

وتلقت الشركة منحة 25000 دولار أسترالي من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز التي حرصت على تشجيع طرق جديدة لإنتاج الغذاء