المحليات

“الجيل الخامس” يجمع الحجاج بذويهم لحظة بلحظة

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1440 هـ      12 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

حققت خدمة الجيل الخامس مستوى قياسيا لتواصل ضيوف الرحمن مع ذويهم ناقلين لهم عبر الهواتف الذكية مراحل أداء النسك في الحج لحظة بلحظة في المشاعر المقدسة، وسهولة النقل المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

و‏‏نقل الحجاج تهانيهم ‏لأهليهم عبر الاتصال المرئي والمسموع والتطبيقات مشاعرهم في أول أيام عيد الأضحى من مشعر منى وابتسامات مفعمة بالطمأنينة والرضا وروحانية الزمان والمكان.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد فعلت في موسم حج هذا العام خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة.

صحيفة البلاد

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