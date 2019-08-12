“الجيل الخامس” يجمع الحجاج بذويهم لحظة بلحظة

حققت خدمة الجيل الخامس مستوى قياسيا لتواصل ضيوف الرحمن مع ذويهم ناقلين لهم عبر الهواتف الذكية مراحل أداء النسك في الحج لحظة بلحظة في المشاعر المقدسة، وسهولة النقل المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

و‏‏نقل الحجاج تهانيهم ‏لأهليهم عبر الاتصال المرئي والمسموع والتطبيقات مشاعرهم في أول أيام عيد الأضحى من مشعر منى وابتسامات مفعمة بالطمأنينة والرضا وروحانية الزمان والمكان.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد فعلت في موسم حج هذا العام خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة.