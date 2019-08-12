“الجوازات” تصدر 70 قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة ( 70 ) قراراً إدارياً بحق مواطنين و وافدين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج وذلك لقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.