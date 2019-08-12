أمراء المناطق تقدموا المصلين واستقبلوا المهنئين بالعيد

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أدى المصلون صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.

وفي المسجد الحرام أم المصلين الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وأوصى في خطبته حجاج بيت الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن .

وقال إن عيد الاضحى المبارك ،عيد تعلو فيه التكبيرات،وترمى فيه الجمرات،وتراق فيه دماء الأضحيات،هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر الذي صُدِح فيه بالتوحيد الخالص لله.

وأشار الى إنه في تجمع الحج العظيم يتجلى معنى سامٍ من معاني الوحدة والتلاحم والتآلف،وأن الدين الإسلامي يجمع ولا يفرق،يؤلف ولا ينفر،وأن اختلاف الألسن والألوان والأنساب والأعراف لم يكن قط مانعا من اجتماع ذويه على صعيد واحد،يجأرون لرب واحد،بهتاف واحد،ولباس واحد،لا فضل لعربي منهم ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بما يحمله في قلبه من تقوى خالقه.

وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرام إن الله نهى حجاج بيته العتيق عن الوقوع في الجدال الممقوت حال تلبسهم بنسك الحج العظيم فقال جل شأنه (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) إنه توجيه إلهي كريم يدرك من خلاله الواعون أن الجدال المقيت ما كان في شئ إلا شانه،وما نزع من شئ إلا زانه،وأنه منشأ الخصومات وحاضنها، وهو معول يهدم ولا يبني.

كما أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأَم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيتي، متحدثاً عن القيم وأثرها في نجاح وفلاح واستقامة المجتمعات.

وقال فضيلته: هذا عيد خير أمة تتمتع من قيم خالدة واخلاق راسخة أساسها الإيمان ومصدرها الإسلام قائمة على التوحيد فهي خير أمة ربانية المصدر والمنهج والهدف والغاية تصبغ شخصية المسلم ليكون فاعلاً في محيط نفسة وأسرته ومجتمعه

وفي الرياض أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله ، وقد أمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وقد أدى المصلون صلاة العيد في أنحاء المملكة يتقدمهم أمراء المناطق ونوابهم ، كما استقبل الأمراء المهنئين بعيد الأضحى المبارك.