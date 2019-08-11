وزير الصحة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى

منى : واس

هنأ معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ,وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور الربيعة : أرفع أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ, وإلى زملائي أبطال الصحة ,والشعب السعودي كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ,سائلا الله أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية.

واطمأن معاليه على صحة حجاج بيت الله الحرام؛ مهنئاً بسلامة الحجاج وعدم تسجيل أي أمراض وبائية ولله الحمد؛ مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي بفضل الله، ثم ما وفرته الدولة -أعزها الله- من مشروعات عملاقة ودعم الكبير للقطاع الصحي، وتسخير الإمكانات كافة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن؛ مما سهّل عليهم أداء نسكهم؛ منوهاً بجهود القطاعات الحكومية والخدمية المبذولة في توفير سلامة وراحة وأمان ضيوف الرحمن.