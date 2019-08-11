مفاجأة علمية.. لهذه الأسباب تناول الدجاج أفضل من اللحوم الحمراء

في مفاجأة علمية جديدة لعشاق أكل الدجاج، أكدت أحدث الدراسات أن تناول الدجاج يساعد في الوقاية من السرطان.

ليس هذا فحسب بل يقي كذلك من التهاب المفاصل، وذلك مقارنة باللحوم الحمراء، وذلك وفق ما نشر في صحيفة “انترناشيونال جورنال أوف كانسر” المهتم بمحاربة السرطان.

الدراسة الأمريكية شددت على أن زيادة استهلاك الفراخ يوميا مقارنة باللحوم الحمراء يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 15 بالمائة.

كذلك تتضح فوائد الدجاج في احتوائها على فيتامينات “أ” و”ك” و”د” و”إي”.

كما تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والتي تساعد على بناء العضلات والأنسجة.

ويتميز الدجاج باحتوائه على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور.

هذا إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل، بالإضافة إلى فيتامين “ب5” الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

ويحتوي كل 28 غراماً من صدر الدواجن الخالي من الجلد على جرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

كما أن لحم الطيور غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون، وفيتامين “ب6” الذي يدعم جهاز المناعة.