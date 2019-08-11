المحليات

«مدني جدة» يخلي 12 شخصاً من حريق شقة بحي الصفا

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1440 هـ      11 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- ياسر بن يوسف

نجحت فرق الدفاع المدني بجدة مساء اليوم من اخماد حريق نشب في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاث ادوار وملحق بحي الصفا وسط المحافظة

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة  العقيد سعيد سرحان إلى أن ماس كهربائي كان خلف اندلاع الحريق الذي تسبب في اشتعال النار بأحد الغرف بشقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاث ادوار وملحق

وأضاف ” أن فرق الانقاذ تمكنت من اخلاء ( ١٢ ) شخص بينهم اطفال ونساء و رجل تعرض لحروق بسيطة تلقى العلاج من قبل الهلال الاحمر في موقع الحادث ، فيما تمكنت فرق الاطفاء من الوصول الى نقاط اللهب واخماده وتهوية اروقة الشقة من الأدخنة  المتصاعدة  والتأكد من عدم وجود اي اشخاص خلاف من تم اخلائهم عن طريق فرق الانقاذ

صحيفة البلاد

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