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قطار المشاعر يعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1440 هـ      11 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

منى : البلاد

تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر عملها لنقل حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر لموسم حج العام الحالي 1440هـ.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام , من اليوم الثلاثاء الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر “12” قطارا من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى3″ الجمرات”) وحتى نهاية موسم حج العام الحالي وتحديداً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر شوال.

وبينت الهيئة أنها قامت ببيع نحو 350 ألف تذكرة على الحجاج بالمخميات القريبة من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من وزارة الحج والعمرة ” حجاج الداخل، وحجاج دول الخليج العربي ، وحجاج مؤسسة جنوب أسيا، وحجاج الدول العربية ،وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا “.

صحيفة البلاد

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