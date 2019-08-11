فرح أولادك وأقاربك وقدم لهم العيدية بشكل مبهج وجديد

في ظل احتفالات واجواء عيد الأصحي المبارك، عقب الانتهاء من الصلاة وذبح الأضاحي، تقوم الأسر بزيارة بعضها البعض خاصة الأقرباء ، وذلك للإطمئنان على بعضهم، والتحدث فى الأمور المختلفة سواء مشاكل عائلية أو شخصية، وتوزيع اللحوم، بالأحجام المختلفة، وتوزيع العيدية، ولكن قد يشعر البعض بالحرج عند إعطاء النقود للأخرين، ولذلك نقترح عليك فى هذا التقرير، طرق مختلفة لإعطاء العيدية، مثل:

ينصح بتزيين النقود، بالأشرطة الملونة، والتى تثير الشعور بالبهجة والسعادة فى النفوس، ويمكن إعطائها للشباب .

ويمكن تزيين النقود بالبلالين مختلفة الألوان من أحمر وأصفر وبرتقالى، والتى تناسب الأطفال، ليلعبون بها.

وبالنسبة للمخطوبين، يمكن شراء صندوق ملون ملىء بقطع الشيكولاتة المفضلة ووضع العيدية بداخلها مع كارت مدون به كلمات رقيقة، معبرة عن التهنئة بمناسبة العيد.

ويمكن توزيع العيدية، داخل ظرف ملون، مدون عليه عبارة “عيد سعيد”، مع كارت مدون عليه عبارات تهنئة بمناسبة العيد .

ويفضل أيضاً، توزيع العيدية، مع كارت صغير، مرسوم فيه أشكال كرتونية، لخروف ملون، ومدون عليها عبارات تهنئة بمناسبة العيد.