صاعقة تصيب 15 لاعبا في ألمانيا

برلين ــ د ب أ

تعرض نحو 15 من لاعبي كرة القدم الى إصابات متفاوتة نتيجة صاعقة رعدية ضربت معلبا جنوبي ألمانيا بينما طلبت السلطات من الآلاف مغادرة حفل موسيقي مبكرا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فأن صاعقة ضربت ملعب روزنفيلد-هايليغنيمرن، حيث كان اللاعبون في حصة تدريبية.

وأفادت الوكالة بأن اللاعبين أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى كإجراء وقائي.

وفي بافاريا، طلبت الشرطة من الآلاف من عشاق الموسيقى مغادرة حفل موسيقي في الهواء الطلق في روتنبرغ مبكرا، بسبب الطقس، بينما أدت الرياح العاتية إلى انهيار خيمة سيرك في نيكارسولم.

وأدت التغيرات المناخية القاسية إلى إلغاء عدد من الأحداث في بريطانيا نهاية هذا الأسبوع، في ظل موجة متقلبة من الطقس تراوحت بين الحرارة الشديدة والأمطار والرياح.

وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال موجة الحر في أواخر يوليو المنصرم، وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.