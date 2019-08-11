ستارة باب الكعبة تزين أروقة الأمم المتحدة

مكة المكرمة – البلاد

مؤكدة على عالمية دين الإسلام وسماحته، ورمزية لما تبذله القيادة السعودية وشعبها من جهود في سبيل خدمة الحرم المكي وضيوف الرحمن حجاجاً وعماراً وزواراً، تتصدر ستارة باب الكعبة المشرفة، المهداة من حكومة المملكة ، صالة استقبال كبار الزوار بمبنى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك على مدة أكثر من 36 عاما

وتروي ستارة الكعبة بكل تفاصيلها أمام قادة وممثلي دول العالم في هذه المنظمة الأممية ، العناية والرعاية التي توليها المملكة التي شرّفها الله باحتضان أطهر بقاع الأرض وأشرفها، وإدارتها لأكبر تجمع بشري على وجه الأرض خلال مواسم الحج والعمرة طوال العام.

وببريق الذهب المنسوج على مساحة الستارة يسطر في صفحات التاريخ سجلاً حافلاً بالأعمال الجليلة التي قامت وتقوم بها المملكة وما تنفقه بسخاء ابتغاءً لمرضاة رب كريم وخدمة لكل من آتى قاصداً بيته العتيق، والشواهد ماثلة للعيان فتلك العمارة والتوسعات والتطوير شاملة متولية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كافة، إضافة إلى العناية بشؤون الحجاج وتفاصيل رحلتهم الإيمانية، وفي كل عام تشرق الجهود الخيرة بثوب جديد لتطال كل ما له علاقة براحة وسلامة ضيوف الرحمن.