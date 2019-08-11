خالد بن سلمان: المملكة لن تقبل بإشعال فتنة جديدة في اليمن

البلاد : متابعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش.

وأَضاف عبر حسابه في تويتر أن المملكة ترفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وبين أن المملكة تدعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة.

وأوضح سموه، أن المجتمع الدولي أكد اليوم على مواقفه الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن.، مشدداً على أن المملكة لن تقبل بإشعال فتنة جديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة