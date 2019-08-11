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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1440 هـ      11 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

منى : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ فخامة الرئيس التركي خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين فخامته التهنئة بعيد الاضحى، مشيراً – أيده الله – إلى أن المملكة لن تألوا أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.

صحيفة البلاد

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