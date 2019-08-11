الموت يغيب الكويتي حمود ناصر

جدة ــ خالد بن مرضاح

نعى الوسط الفني الكويتي الفنان حمود ناصر الذي فارق الحياة إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 41 عاماً.

وكان حمود ناصر قد انطلق إلى عالم الفن والشهرة عبر ألبومه الغنائي الأول الذي صدر عام 2000 وحمل اسم “اطمئن”.

وتفاعل الوسط الإعلامي وجمهور الأغنية وعدد من محبي الفنان في مواقع التواصل الاجتماعي وأبدوا حزنهم لرحيله.

ويمتلك ناصر صوتاً فريداً من نوعه شهد له الكثير من المطربين والشعراء والملحنين على مستقبل مشرق كونه يمتلك جميع الإمكانيات الفنية والصوتية التي تساعده على بلوغ النجومية.

وللفنان حمود العديد من الأعمال الفنية، منها: اطمئن، أنت عالبال، ليش ماتزور وساعات، وتلون وحبيبي وأنهي كلامي والعين وراحت أيامي.

وغيرها من الأعمال.

وسبق له المشاركة في مهرجان فبراير أكثر من مرة، كان آخرها عام 2011، وكذلك قدم ألحاناً لأكثر من فنان.