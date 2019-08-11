الفيصل يستقبل وزير الحج والعمرة ويشيد بنتائج مبادرة طريق مكة

منى : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بمنى اليوم، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وعدد من وكلاء الوزارة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لوزير الحج والعمرة نظير الأعمال التي تنفذها الوزارة، مشيداً سموه بالنتائج التي حققتها مبادرة طريق مكة التي أسهمت في التسهيل على 225 ألف حاج من 5 دول.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، لشرح عن أعمال وزارة التحج والعمرة خلال موسم الحج الحالي التي يأتي في مقدمتها التوجه نحو التقنية للتسهيل على ضيوف الرحمن.

فيما قدم وزير الحج والعمرة التهنئة للأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.