إنقاذ 3 مواطنين احتجزتهم السيول بمجرى سد وادي الليث

جدة- ياسر بن يوسف

تمكن مدني الليث مساء اليوم الاحد من انقاذ ثلاثة مواطنين احتجزتهم السيول بمجرى سد وادي الليث

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان فرق الانقاذ والانقاذ المائي التابع لمدني الليث باشرت مساء اليوم حادثة احتجاز ثلاث اشخاص بمجرى سد وادي الليث ٦٥كم شرق المحافظة

وقال انه مع وصول الفرق اتضح وجود سيارة من نوع شاص ببطن الوادي تحيط بها المياه من كل جانب وحال تدفق المياه الكثيف بين المحتجزين والخروج الى مناطق امنه

وأضاف “في الحال باشرت فرق الانقاذ أعمالها لتتمكن من اخراج جميع المحتجزين وعددهم ثلاثة أشخاص إلى خارج الوادي وهم بصحه جيدة وتم تقديم الاسعافات الأولية لهم عن طريق فرق الهلال الاحمر” .