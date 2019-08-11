أول حالة ولادة على صعيد عرفات

عرفة ــ البلاد لا يمضي موسم من مواسم الحج إلا ويولد الكثير من الأطفال في رحاب تلك الشعائر المقدسة، اذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل اول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الباكستانية، تبلغ من العمر 35 عامًا.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج التنفيذية الدكتور وائل مطير، أنه جرى استقبال الحالة وهي في ألم المخاض، مؤكدًا أن حالة الولادة كانت طبيعية.

بدوره قال الدكتور ضيف الله الشهري، أن فريقا من الأطباء والتمريض باشروا حالة الأم منذ شعورها بعملية المخاض، مشيرًا إلى أن حالة الطفل جيدة وبصحة سليمة.

فيما قدم والد الطفل محمد أسلم، شكره لحكومة المملكة ووزارة الصحة على ما وجدته زوجته من رعاية صحية وطبية؛ منذ دخولها المستشفى حتى عملية الولادة، ما يؤكد مدى الاهتمام الذي يجده ضيوف الرحمن، منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أن يقضوا فريضة حجهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.