المحليات

أمير مكة يلتقي الفريق العمرو ويطلع على أعمال الدفاع المدني لموسم الحج

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1440 هـ      11 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

منى : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بمنى اليوم، مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، يرافقه عدد من قيادات المديرية.

وهنأ الفريق العمرو، الأمير خالد الفيصل ونائبه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأطلع سموهما على أعمال وخطط الدفاع المدني لموسم حج العام الحالي التي ينفذها قرابة 15 ألف ضابط وفرد مسنودين بأكثر من 3 آلاف آلية ومعدة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *