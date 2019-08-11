أمير مكة يلتقي الفريق العمرو ويطلع على أعمال الدفاع المدني لموسم الحج

منى : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بمنى اليوم، مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، يرافقه عدد من قيادات المديرية.

وهنأ الفريق العمرو، الأمير خالد الفيصل ونائبه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأطلع سموهما على أعمال وخطط الدفاع المدني لموسم حج العام الحالي التي ينفذها قرابة 15 ألف ضابط وفرد مسنودين بأكثر من 3 آلاف آلية ومعدة.