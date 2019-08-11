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أمير الباحة يستقبل الأهالي والمسؤولين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1440 هـ      11 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الباحة : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات, وأن يتقبل من الحجيج حجهم.

جاء ذلك خلال استقباله المهنئين من أصحاب المعالي والفضيلة القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين, بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، الذين قْدموا لسموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، فيما بادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصالح أعمالهم.

حضر الاستقبال أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

صحيفة البلاد

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