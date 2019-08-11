أجواء ممطرة في عرفات

جدة- ياسر بن يوسف

أنعم الله على حجاج بيته بهطول أمطار رعدية بلغت أعلى كمية هطول لها 30 ملم على مشعر عرفة كما بلغت سرعة الرياح ١٠٠كلم/س، فيما سجلت أعلى درجة حرارة على عرفة في الساعة الثانية ظهراً وبلغت ٤٠ درجة مئوية، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فرصة تكون السحب على المشاعر المقدسة خلال الايام المقبلة,



وواصلت الهيئة عبر نظامها الآلي للإنذار المبكر وباستخدام صور الأقمار الصناعية والرادارات في متابعة الحالة الجوية المتوقعة على المشاعر المقدسة وقامت بإرسال المعلومات والتوقعات أولاً بأول إلى جميع الجهات المشاركة في خدمة الحجاج وكذلك على موقعها الالكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي فيما بثت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لحظية لتكون السحب وهطول الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واتجاه الرياح بالإضافة الى مشاهد حية لهطول الأمطار وحالة الطقس بصفة عامة.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي لذلك ومن خلال متابعة نشرات الطقس والإنذار المبكر للهيئة.