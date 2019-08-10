30 ألف دولار ثمن مخلفات حمامة

لندن ــ وكالات

اضطرت شركة السكك الحديد البريطانية لتعويض أحد ركاب قطارات العاصمة لندن بمبلغ 30 ألف دولار، بعد انزلاقه في محطة بادينغتون لدى سيره على “ما يحتمل أن يكون مخلفات حمامة”.

ووفقا لـ” قناة itv” البريطانية، فإن شركة القطارات دفعت نحو مليون جنيه إسترليني في غضون خمس سنوات بسبب انزلاقات وسقطات في محطاتها في مجمل أنحاء بريطانيا، ووقعت نصف الحوادث في محطات أوستن وبادينغتون وفيكتوريا وليفربول ستريت.

وكان أكبر هذه التعويضات وقدرها 39.631 ألف جنيه استرليني لراكب “انزلق في بعض السوائل” في محطة تشارينغ كروس.

كما تلقى ركاب آخرون تعويضات كبيرة بسبب الانزلاق في بادينغتون (33.392 ألف جنيه إسترليني)، وأوستون (35.721 جنيه إسترليني)، وتلقى راكب آخر 28 ألف جنيه إسترليني بعد معاناته من “احتمال تمزق في الإصبع” بمحطة ليفربول ستريت.

ويقول فيليب ثروير من الشركة: إن الخطوط الحديدية تأخذ “مسؤولياتها بجدية”. وأضاف قائلا: “عشرات الملايين يستخدمون محطاتنا يوميا، وعدد قليل جدًا يتعرض لحوادث، فلو ارتكبنا خطأ وتسببنا في ضرر أو إصابة لأحد، سنعوضهم عن تلك الحوادث ونعمل على منع تكرارها”.