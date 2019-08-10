وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل مطازيز اللحم

خاص البلاد – نيفين عباس

المطازيز أو القبابيط بحسب أهل الزلفى، من الأطباق النجدية الشعبية الشهيرة التى تحضر من طحين البر المعجون والمطهو مع اللحم والخضروات أو الفقع

وتشبه المطازيز إلى حد كبير المرقوق، بإختلاف بسيط وهو أن المرقوق يكون قرص كامل عندما يطهى يصبح لين، بينما قطع المطازيز قوامها متماسك نوعاً ما

وهو من الأطباق المميزة والشهيرة بجنوب نجد، ونقدم لكِ طريقة عمل مطازيز اللحم مع طريقة عمل عجينة المطازيز بدلاً من العجينة الجاهزة

المقادير اللازمة لعمل المطازيز

للعجين

طحين بر

ماء للعجن

ملح

للحم

لحم غنم

بصل مقطع

أعواد دارسين

ثوم مفروم

هرد

بهارات

لومى

ملح وفلفل إسود

عصير طماطم

خضروات مقطعة، كوسا، باذنجان، جزر، فاصوليا، قرع

فلفل حار أخضر

معجون طماطم

ماء

طريقة عمل مطازيز اللحم

أولاً العجين

فى وعاء عميق، يضاف الطحين والملح والماء ويعجن حتى نحصل على عجينة قاسية غير لينة

تغطى وتترك لترتاح

ثم تفرد وتقطع أقراص بحسب الرغبة

تترك جانباً لحين عمل اللحم

ثانياً اللحم

فى قدر عميق على النار يضاف الزيت والبصل والثوم ويقلب

يضاف له اللحم ويقلب حتى يتغير لونه

ثم يضاف للحم أعواد الدارسين والهرد والبهارات واللومى والملح والفلفل الإسود وعصير الطماطم ومعجون الصلصة والماء

يغطى ويترك مدة نصف ساعة تقريباً

ثم نقوم بإضافة الخضروات والفلفل الحار وتترك حتى تنضج

يضاف للقدر بالتدريج أقراص العجين

وتترك على النار مدة نصف ساعة حتى تمام نضج اللحم والخضروات والعجين

تغرف وتقدم مطازيز اللحم ساخنة