مترجم فوري لخدمة الحجاج

جدة ــ البلاد

نظراً لتعدد اللغات بين الحجاج، وبما يسهم في حل مشكلة التواصل بين الطبيب والمريض، أطلقت وزارة الصحة “المترجم الفوري”

ونقل موقع “العربية نت” عن مشرف التمريض بالعناية المركزة بقسم الطوارئ بمستشفى منى، عبد الرحمن أبو خضاعة، أن وزارة الصحة قامت بتوفير أجهزة ترجمة تساهم بشكل كبير في ترجمة حوارات الأطباء مع المرضى خلال موسم الحج، وهذه المبادرة من وزارة الصحة تنفذ للمرة الأولى، ولها أهميتها الكبيرة في حل مشكلة اللغة والتواصل بين الأطباء والمرضى

وأضاف: “بفضل الله، ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الصحة تم توفير هذه الأجهزة وكسر القيود الخاصة بلغة التعامل بين الطبيب والمريض عن طريق هذا الجهاز، وبذلك تصل رسالة المريض بسهولة ويتم التشخيص والعلاج”.