الأخيره

مترجم فوري لخدمة الحجاج

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1440 هـ      10 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ البلاد

نظراً لتعدد اللغات بين الحجاج، وبما يسهم في حل مشكلة التواصل بين الطبيب والمريض، أطلقت وزارة الصحة “المترجم الفوري”
ونقل موقع “العربية نت” عن مشرف التمريض بالعناية المركزة بقسم الطوارئ بمستشفى منى، عبد الرحمن أبو خضاعة، أن وزارة الصحة قامت بتوفير أجهزة ترجمة تساهم بشكل كبير في ترجمة حوارات الأطباء مع المرضى خلال موسم الحج، وهذه المبادرة من وزارة الصحة تنفذ للمرة الأولى، ولها أهميتها الكبيرة في حل مشكلة اللغة والتواصل بين الأطباء والمرضى

وأضاف: “بفضل الله، ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الصحة تم توفير هذه الأجهزة وكسر القيود الخاصة بلغة التعامل بين الطبيب والمريض عن طريق هذا الجهاز، وبذلك تصل رسالة المريض بسهولة ويتم التشخيص والعلاج”.

صحيفة البلاد

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