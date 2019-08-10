دراسة تدحض “خرافة” بشأن القهوة

جدة ــ وكالات

في أحايين كثيرة، يعتذر البعض عن تناول فنجان من القهوة في وقت متأخر من المساء؛ بحجة أنه يبقيهم مستيقظين أو يحرمهم من النوم، إلا أن دراسة حديثة دحضت هذه الخرافة،

فوفق الدراسة التي أجراها باحثون أميركيون من جامعة “فلوريدا أتلانتيك” وكلية الطب بجامعة “هارفارد”، فإن شرب القهوة قبل النوم مباشرة قد يكون له تأثير نفسي، وأن تناول مشروبات تحتوي على الكافيين، لا يؤثر على نوعية النوم.

لكن الباحثين أكدوا في دراستهم أن الكحول والنيكوتين أكثر ارتباطا بالأرق من الكافيين، وتتبع الأطباء 785 حالة لمواطنين أميركيين على مدار 14 سنة، في إطار دراسة تعد من بين الأكبر التي أجريت للوقوف على الكحول، والكافيين والتدخين ليلاً على النوم.

وجاء في تقرير يلخص نتائج الدراسة أنه و”حتى بعد أخذ بعض المتغيرات بعين الاعتبار مثل السن والجنس والحالة الصحية، وكذا الحالة النفسية، تبين أن تأثير الكافيين محدود جدًا مقارنة بالكحول والنيكوتين”.