خطر مدفون في الأعماق

جدة ــ وكالات

أفادت دراسة علمية حديثة، أن موجات الحر البحرية الشديدة تقتل الشعاب المرجانية بسرعة أكبر بكثير مما كان يعتقد. وكان العلماء على دراية بأن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر، الذي تسببه ظاهرة الاحتباس الحراري قد يلحق أضرارًا جسيمة بالشعاب المرجانية من خلال ظاهرة الابيضاض، إذ تقتل درجات الحرارة العالية الطحالب الملونة، التي تغطي الشعاب المرجانية وتغذيها. ويمكن لظواهر الابيضاض المتكررة، مثل تلك التي ضربت الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا في العامين 2016 و2017، أن تقضي على المرجان في نهاية المطاف عبر عملية تستغرق أشهرا أو سنوات.

إلا أن الدراسة الجديدة وجدت أن موجات الحر البحرية الشديدة، قد تتسبب في تدهور البنية الهيكلية للشعاب المرجانية، مما قد يؤدي إلى نفوق هذه الكائنات الحية في غضون أيام أو أسابيع. وقالت تريسي إينسوورث، التي شاركت في الدراسة من جامعة نيو ساوث ويلز: إن “شدة موجات الحر هذه تتجاوز عملية الإبيضاض، وتصبح نقطة يموت فيها حيوان المرجان نفسه”.