تقنية BB GLOW الحل السحري لمشاكل البشرة

أحدثت تقنية الـ BB GLOW ثورة في عالم التجميل، إذ أنها تعمل على نضارة البشرة وإشراقها لتبدو خالية من أى عيوب بدون وضع مكياج، كما تتميز بسرعة تطبيقها وظهور النتائج المرجوة من أول جلسة.
وتعمل تقنية الـBB GLOW على مصل يتم حقنه فى البشرة عن طريق قلم يوجد به إبر رفيعة جدا، تتحول إلى قنوات لنقل أهم العناصر الفعالة لداخل البشرة، وهذه التقنية من أصل كورى، كما تصلح للرجال والنساء، ولكن يوصي أطباء الجلد بتجنب تطبيقها على النساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يعانون من مرض الأكزيما والصدفية.
ولقد أثبتت التجارب فعاليتها على المدى الطويل فهى تستمر لمدة سنة من حقنها، وتظهر البشرة بعد عملية الحقن وكأن عليها طبقة خفيفة من كريم الأساس لتبدو أكثر إشراقا ونضارة، وتعالج تقنية الـ BB GLOW جميع مشاكل البشرة من ندبات وبقع داكنة وأثار حب الشباب وحروق الشمس بالإضافة إلى إخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة والإحمرار والبثور السوداء،
كما يحتوي مصل الـ BB GLOW على مضادات أكسدة وحمض هيالوريني الذى يعمل على ترطيب وتغذية البشرة لتصح أكثر نعومة وتألق من أول جلسة، كما تغني هذه التقنية عن إستعمال الفاونديشين وإستخدام مستحضرات التجميل، لإحتواء هذه التقنية على مادة “السيليكا” العاكسة للضوء مما يعكس نضارة وإشراق على البشرة.
وعلقت خبيرة التجميل نهى حمدي أن هذه التقنية تعد الحل المثالي لعلاج مشاكل البشرة دون الحاجة للخضوع لعمليات جراحية، وأوضحت حمدي أيضا، أنه يمكن وضع مادة الكولاجين أثناء الجلسة وذلك لزيادة نضارة البشرة، لتحفيز إنتاج مادتي الكولاجين والإلستين، لتجديد خلايا البشرة وتركها أكثر نعومة، وتابعت نهى حمدي أن تقنية الـ BB GLOW يستمر مفعولها من 6 إلى 12 شهرا، والوجه يحتاج إلى 4 جلسات، وجلسة سنوية لإستمرار المفعول في البشرة.