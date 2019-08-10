القوارض تكافح التزوير

جدة ــ وكالات

أظهرت نتائج دراسة قدمها باحثون في مؤتمر للأمن القومي الإلكتروني في لاس فيغاس، أن للفئران قدرة كبيرة على التمييز بين عناصر الكلام الطبيعي ونظيرتها غير الطبيعية.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية فإنه من شأن هذه الدراسة أن تساعد شركات التكنولوجيا على القيام ببناء أنظمة لاكتشاف الأصوات المحوسبة، التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الأصوات المزيفة.

وقالت الصحيفة: إن الدراسة جاءت في وقت يتنامى قلق الخبراء حيال تطور أدوات تزوير الأصوات، وكذلك الصور من خلال تجميع العديد من التسجيلات الصوتية والصور وتقطيعها بطريقة تبدو كما لو أنها حقيقية.

ودرب الباحثون مجموعة من فئران على التمييز بين الصوتيات، مثل الأصوات المرتبطة بالأحرف P وB وT في اللغة الإنجليزية، والتي يزيد عددها عن 40 صوتا.

وقد تم تدريب الفئران على الذهاب من مكان إلى آخر عند سماع مقاطع صوتية معينة، ومن ثم مكافأتها، إذا تمكنت من تحديد المحتوى بشكل صحيح. ومع مرور الوقت تعلمت الفئران التمييز بين صوتين على الأقل.

وأثبتت التجارب المتكررة أن الفئران تمكنت من التمييز بين الكلمات بشكل أفضل، واستطاعت التقاط الأصوات المحاكاة (المزيفة) بدرجة دقة بلغت حوالي 75 بالمئة.