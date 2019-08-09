وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل المقادم الحجازية

خاص البلاد – نيفين عباس

المقادم أو الكراعين أو الكوارع، من الأطباق التى تختلف فى صنعها من دولة لأخرى

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل المقادم بالطريقة الحجازية السعودية

المقادير اللازمة لعمل المقادم الحجازية

مقادم منظفة كمية بحسب الرغبة

ملح وفلفل أسود

بصل مقطع مكعبات

نصف كوب من الخل الأبيض

قليل من المستكة

ثوم مفروم

ماء بارد

ماء ساخن

خبز

طريقة عمل المقادم الحجازية

فى الماء البارد يقلب الثوم مع الخل والفلفل الأسود ويترك جانباً

فى قدر على النار ساخن

توضع المقادم ويضاف لها الماء الساخن

تترك حتى تغلى

ثم ترفع وتصفى

بنفس القدر

توضع المقادم مرة أخرى ويضاف لها ماء بارد حتى يغطيها تماماً

يضاف لها قليل من الخل والملح والبصل المقطع والكمون والمستكة

تترك على النار حتى تمام النضج

ترفع من على النار

ويوضع مرق المقادم فوق الخبز مع المقادم وتقدم مع خلطة الخل والثوم