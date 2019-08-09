وزير النقل يزور مركز المعلومات بالنقابة العامة للسيارات بمكة

مكة المكرمة : واس

زار معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم, مركز المعلومات بالنقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة أطلع خلالها على الخدمات التي تدار من خلال المركز ومدى ما يقدمه من مؤشرات للأداء في كافة مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام بما يحقق السلامة والراحة للحجاج خلال تنقلاتهم في رحلتهم الإيمانية بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم كافة السبل التي تعين ضيوف الرحمن على قضاء رحلة الحج بأمان وطمأنينة وخشوع في أجواء إيمانية تجعل من رحلة الحج تجربة فريدة لا تنسى .

واستمع معاليه إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المركز الذي يعتبر رافدا من روافد التطور والتحسين المستمر الذي تشهده النقابة العامة للسيارات كل عام ، ويضم المركز تحت مظلته غرفة قيادة وسيطرة مهمتها مراقبة الحافلات وتوجيهها و السيطرة عليها من خلال استخدام التقنية التي تتيح للعاملين في المركز تتبع الحافلات مباشرة على مدار الساعة.

ويتيح نظام التتبع الذي يتم استخدامه في مركز معلومات النقل متابعة أدق التفاصيل للحافلة ومعرفة وضعها ومسارها على الطريق وتلقي البلاغات مباشرة من خلال النظام الذي يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالحافلة وسائقها وحتى ركابها ويتم التعامل مع تلك البلاغات بأقصى سرعة ممكنة.

ويغطي مركز معلومات النقل كل أنماط النقل التي تقدمها النقابة العامة للسيارات, حيث يتتبع المركز كل حافلة مسجلة برقم تشغيل في جميع مدن ومنافذ المملكة , كما يضم منصة (ضيف) الإلكترونية وهي منصة تعنى بتتبع الحافلات وتحديد مساراتها و قياس مؤشرات الأداء الخاصة بها ، ويحتوي أيضا على العديد من الأنظمة الإلكترونية التي تسهم في إنجاز عمليات مركز معلومات النقل .