هواوي تقدم نظام تشغيل جديد لمنافسة أندرويد

البلاد : وكالات

قدم عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي” المهدد بخسارة نظام أندرويد بسبب العقوبات الأميركية، الجمعة نظام تشغيل جديدا تجهز به هواتفه النقالة.

والنظام الذي أطلق عليه اسم “هارمونيوس” قدمه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان (جنوب الصين). وقال “نريد أن نجلب مزيدا من التناغم إلى العالم” في حين وضعت هواوي على القائمة السوداء الأميركية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين.

ووجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في مايو في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية.

وتسعى هواوي منذ 2012 الى أن يكون لها نظام تشغيل خاص بها.

وأدرجت مجموعة هواوي الرائدة في شبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5جي) على قائمة ادارة ترامب السوداء للاشتباه بتسهيل عمليات تجسس للاستخبارات الصينية وهو ما تنفيه بشدة.

ونددت الصين الخميس بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مساء الأربعاء والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا “هواوي” وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأميركية، واتهمت واشنطن بـ”التعسف في استخدام السلطة”.