تقنية BB GLOW الحل السحري لعلاج مشاكل البشرة!!

أحدثت تقنية الـ BB GLOW ثورة في عالم التجميل، إذ أنها تعمل على نضارة البشرة وإشراقها لتبدو خالية من أى عيوب بدون وضع مكياج، كما تتميز بسرعة تطبيقها وظهور النتائج المرجوة من أول جلسة، كما تغني هذه التقنية عن إستخدام الفاونديشين ومساحيق المكياج، وذلك بسبب إحتواءها على مادة “السيليكا” العاكسة للضوء والتى تعكس إشراق ونضارة على البشرة وتجعلها خالية من أى شوائب.
وتعمل تقنية الـBB GLOW على مصل يتم حقنه فى البشرة عن طريق قلم يوجد به إبر رفيعة جدا، تتحول إلى قنوات لنقل أهم العناصر الفعالة لداخل البشرة، وهذه التقنية من أصل كورى، كما تصلح للرجال والنساء، وينصح أطباء الجلدية أن لا يمكن تطبيق هذه التقنية على النساء الحوامل والمرضعات، والمرضى الذين يعانون من مرض الصدفية والإكزيما.