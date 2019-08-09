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تقنية BB GLOW الحل السحري لعلاج مشاكل البشرة!!

فرناس حفظيaccess_time7 / ذو الحجة / 1440 هـ       9 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أحدثت تقنية الـ BB GLOW ثورة في عالم التجميل، إذ أنها تعمل على نضارة البشرة وإشراقها لتبدو خالية من أى عيوب بدون وضع مكياج، كما تتميز بسرعة تطبيقها وظهور النتائج المرجوة من أول جلسة، كما تغني هذه التقنية عن إستخدام الفاونديشين ومساحيق المكياج، وذلك بسبب إحتواءها على مادة “السيليكا” العاكسة للضوء والتى تعكس إشراق ونضارة على البشرة وتجعلها خالية من أى شوائب.

وتعمل تقنية الـBB GLOW على مصل يتم حقنه فى البشرة عن طريق قلم يوجد به إبر رفيعة جدا، تتحول إلى قنوات لنقل أهم العناصر الفعالة لداخل البشرة، وهذه التقنية من أصل كورى، كما تصلح للرجال والنساء، وينصح أطباء الجلدية أن لا يمكن تطبيق هذه التقنية على النساء الحوامل والمرضعات، والمرضى الذين يعانون من مرض الصدفية والإكزيما.

ولقد أثبتت التجارب فعاليتها على المدى الطويل فهى تستمر لمدة سنة من حقنها، وتظهر البشرة بعد عملية الحقن وكأن عليها طبقة خفيفة من كريم الأساس لتبدو أكثر إشراقا ونضارة، وتعالج تقنية الـ BB GLOW جميع مشاكل البشرة من ندبات وبقع داكنة وأثار حب الشباب وحروق الشمس بالإضافة إلى إخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة والإحمرار والبثور السوداء.

 وعلقت خبيرة التجميل نهى حمدى أن تقنية الـ BB GLOW تعتبر الحل المثالي لعلاج مشاكل البشرة دون اللجوء إلى العمليات الجراحية، كما أنها تحتوي على مضادات أكسدة وحمض هيالوريني الذي يعمل على ترطيب وتغذية البشرة لتصبح أكثر نعومة وتألق من أول جلسة، كما يتم وضع الكولاجين أيضا أثناء الجلسة وذلك لزيادة الإشراق فى الوجه، كما أن هذه التقنية تساعد على تحفيز إنتاج مادتي الكولاجين والإلستين، وهو ما يساعد على تجديد خلايا البشرة وتركها أكثر نعومة.

وأوضحت حمدي أن هذه التقنية غير مؤلمة تماما، ومفعولها يدوم لفترة طويلة من 6  إلى 12 شهرا، والوجه يحتاج إلى 4 جلسات وجلسة سنوية لإستمرار مفعولها.

vernas hefzy

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