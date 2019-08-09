بالصور.. أفضل ألعاب الأطفال خلال الجلوس بالمنزل بفترات الأعياد

نرمين عباس

بالتأكيد تحتاج الأمهات لنيل قسط من الراحة خلال فترات الأعياد والإجازات الخاصة بالأطفال

ولذلك نقدم بالصور أفضل ألعاب أطفال يمكن وضعها للطفل للتسلية خلال فترات الأجازة والأعياد

1- لعبة Silly Walks

لعبة مجانية رائعة ومناسبة للطفل عبارة عن إنقاذ مجموعة من الفواكه قبل أن تتحول إلي عصير

2- لعبة Yasa Pets Christmas‏

لعبة مجانية عبارة عن قطة تجلس داخل منزل ملئ بالهدايا والألعاب تتفاعل مع الطفل بشكل رائع ومسلي

3- لعبة Daily Shopping Stories‏

لعبة رائعة ومناسبة لعمر 3 وحتي 10 سنوات، عبارة عن جولة للطفل داخل مول تجاري يحتوي علي العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها وشراء الملابس والطعام منها

4- لعبة kids puzzles funny animal

لعبة مناسبة لعمر عام وحتي 4 أعوام للطفل، عبارة عن مجموعة من الحيوانات التي يقوم الطفل بتركيب القطع الضائعة منها حتي يتكون لديه صورة وإسم الحيوان بالكامل

5- لعبة kids colors preschool

لعبة مميزة للأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة، عبارة عن تعلم كيفية التعرف على الألوان وتسميتها بطرق ممتعة

6- لعبة Genius Kids

لعبة تعليمية متكاملة تتيح للطفل تعلم الأرقام والحروف والتعرف علي أسماء الحيوانات وأصواتها بالإضافة للألوان وأسمائها وكذلك الرسم