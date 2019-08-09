بالصور.. أفضل ألعاب الأطفال خلال الجلوس بالمنزل بفترات الأعياد

نرمين عباس
بالتأكيد تحتاج الأمهات لنيل قسط من الراحة خلال فترات الأعياد والإجازات الخاصة بالأطفال
ولذلك نقدم بالصور أفضل ألعاب أطفال يمكن وضعها للطفل للتسلية خلال فترات الأجازة والأعياد
1- لعبة Silly Walks
لعبة مجانية رائعة ومناسبة للطفل عبارة عن إنقاذ مجموعة من الفواكه قبل أن تتحول إلي عصير
2- لعبة Yasa Pets Christmas
لعبة مجانية عبارة عن قطة تجلس داخل منزل ملئ بالهدايا والألعاب تتفاعل مع الطفل بشكل رائع ومسلي
3- لعبة Daily Shopping Stories
لعبة رائعة ومناسبة لعمر 3 وحتي 10 سنوات، عبارة عن جولة للطفل داخل مول تجاري يحتوي علي العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها وشراء الملابس والطعام منها
4- لعبة kids puzzles funny animal
لعبة مناسبة لعمر عام وحتي 4 أعوام للطفل، عبارة عن مجموعة من الحيوانات التي يقوم الطفل بتركيب القطع الضائعة منها حتي يتكون لديه صورة وإسم الحيوان بالكامل
5- لعبة kids colors preschool
لعبة مميزة للأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة، عبارة عن تعلم كيفية التعرف على الألوان وتسميتها بطرق ممتعة
6- لعبة Genius Kids
لعبة تعليمية متكاملة تتيح للطفل تعلم الأرقام والحروف والتعرف علي أسماء الحيوانات وأصواتها بالإضافة للألوان وأسمائها وكذلك الرسم