النقد تصدر مبادئ العمل والإبلاغ عن المخالفات

الرياض – البلاد

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية العاملة في المملكة ، وتهدف إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها، ليسهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي. ويأتي إصدار مؤسسة النقد هذه المبادئ سعياً منها إلى إيجاد قنوات اتصال آمنة بين المبلغ والإدارة العليا في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد لدى المؤسسات المالية.

من جهة ثانية أصدرت “ساما” مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية العاملة في السعودية ضمن جهودها الرامية إلى حماية سمعة المؤسسات المالية، والتأكد من امتثال موظفيها لمبادئ السلوك الحكيم، إلى جانب تحقيق مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن هذه المبادئ تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفاعلية في سلوك موظفي المؤسسة المالية في أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية.

وتواصل مؤسسة النقد خطواتها لتطوير الخدمات المالية ، وفي هذا الإطار انضمت مؤخرا إلى عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع ، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز علاقاتها الدولية مع الهيئات والمؤسسات العاملة في القطاعات المالية وللاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في المجالات ذات العلاقة.