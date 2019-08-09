“الصحة” تنجح في إنقاذ 6 حجاج بعد توقف لعضلة القلب

منى : واس

تمكنت الفرق الطبية في مستشفى أجياد للطوارئ من إنقاذ حياة 6 حجاج تعرضوا لمشاكل صحية داخل الحرم المكي الشريف أدت لتوقف عضلة القلب، حيث تمت علمية الإنعاش القلبي الرئوي لهم بنجاح وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم لإكمال مناسكهم.

وأوضحت الصحة أن عدد الحالات التي تم تحويلها من مستشفى أجياد للطوارئ إلى المستشفيات الأخرى في العاصمة المقدسة لإكمال العلاج بلغت 93 حالة، إذ تم تحويل بعض الحالات الحرجة التي تمثلت في 5 جلطات دماغية، و 15 حالة جلطة قلبية، و4 حالات نزيف في الدماغ، و60 حالة كسور في العظام، وحالة إلتهاب الزائدة الدودية، وجرح في الرئة، ومغص كلوي حاد.

يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ المجاور للحرم المكي الشريف، خصص لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى والمصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم، لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لهم على مدار اليوم، فيما يقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة العلاج والرعاية إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة.