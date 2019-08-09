“الحبوب” تفتح الباب أمام قمح البحر الأسود

الرياض – موسكو – رويترز

قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية أمس إنها ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم، في خطوة ينظر إليها على أنها تفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود.

وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب لرويترز إن المؤسسة قلصت قيودا في القمح الصلدإلى 0.5 بالمئة من صفر بالمئة اعتبارا من العطاء القادم.

وأضاف أنه بالإمكان الآن عرض منشأ قمح البحر الأسود في مناقصة الشراء القادمة.

وتسعى روسيا منذ وقت طويل لدخول سوق القمح السعودية في إطار جهودها لاقتناص حصة سوقية إضافية في أسواق القمح بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إلى ذلك أكد مسؤولون روس أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى المملكة في أكتوبر ستعزز التعاون بين البلدين بفعل اتفاقات إنتاج النفط المبرمة بين أوبك ومنتجين مستقلين في الآونة الأخيرة.