خاص البلاد – نيفين عباس

السليق الحجازى من الأطباق المعتمدة على الأرز المطهو مع مرق اللحم أو الدجاج والحليب

ويشتهر الطبق فى مناطق الحجاز، ويعتبر من أجمل الأطباق السعودية الحجازية التى تستحق التجربة

المقادير اللازمة لعمل السليق الحجازى

أرز مصرى

لحم غنم

زبدة أو سمن

كوب حليب

ملح

هيل حب

مستكه

بصل

طريقة عمل السليق الحجازى

فى قدر يسلق اللحم مع ماء وهيل ومستكه والبصلة مع مراعاة إزالة الريم كلما ظهر

يترك اللحم حتى تمام النضج

تصفى المرقة

يضاف الأرز بعد أن يغسل فى المرق

ويترك حتى يغلى

ثم يضاف له الزبدة أو السمنة

تترك حتى تمام نضج الأرز مع مراعاة تحريكه بشكل مستمر

عند تمام نضج الأرز يضاف الحليب ونستمر فى التحريك

يرفع بعد نضجه

ويوضع بصينية التقديم

وترص حبات اللحم فوقه ويقدم السليق الحجازى ساخن