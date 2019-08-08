وزارة الخارجية تصدر أكثر من 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية للحجاج

منى : واس

أنهت وزارة الخارجية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون القنصلية وبعثات المملكة العربية السعودية في الخارج بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون الفنية عملية إصدار التأشيرات إلكترونياً لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات لموسم الحج للعام الحالي 1440هـ .

يأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ،

وبلغ عدد تأشيرات الحج التي أصدرتها وزارة الخارجية أكثر من 1.8 مليون تأشيرة عبر جميع بعثات المملكة العربية السعودية وبعثات الحج المؤقتة في الدول التي لا يوجد للمملكة فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي دائم.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :” إن الوزارة بدأت بالإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وقامت بإرسال بعثات مساندة لإنجاز عمليات منح التأشيرات لحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، ووصل العدد النهائي للحجاج الحاصلين على تأشيرات دخول ( 1.821.690 ) حاجاً .

وأضاف السفير تميم الدوسري أن استخدام التقنيات المتطورة التي تربط ديوان وزارة الخارجية بالبعثات الرسمية والمؤقتة أسهم في الإنجاز السريع وبدقة عالية ، ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الوزارة جنباً إلى جنب مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى خدمةً لحجاج بيت الله الحرام وتسهيلاً لقدومهم لتأدية فريضة الحج.