نشطاء مواقع التواصل يحتفلون بها.. نصائح لتربية القطط

يوم القطط العالمي هو احتفال سنوي في 8 أغسطس من كل عام، حيث بدأ الاحتفال به لأول مرة عام 2002م من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان.

ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق حمل اسم “#اليوم_العالمي_للقطط”

ونقدم لكم في البلاد بعض ال نصائح لكل من يرغب في تربية القطة للمرة الأولى في منزله، وذلك وفقا لما جاء في موقع “The spruce pets”.

1- الطعام

عند شراء قطة، يجب توفير التغذية المناسبة لها سواء الطعام المخصص الذي يمكن شرائه من محال الحيوانات الأليفة، أو تقديم اللحوم والجبن الأبيض واللبن لها.

2- الوسادة

تهوى القطط النوم على وسادة؛ لذلك عليك توفير واحدة لها حتى تشعر بالراحة ولا تلجأ للنوم بجانبك على السرير ليلًا.

3- محتويات المطبخ

يجب حفظ الدقيق والألبان في مكان يصعب للقطط الوصول إليه؛ لأن هذه من الأشياء التي تعبث القطط بها دائمًا ويمكن أن تفسدها بسهولة.

4- الطبيب البيطري

من المفترض متابعة الحالة الصحية للقطة بمجرد شرائها حتى تحميها من الأمراض، إضافة إلى وجود عدة لقاحات يجب أن تحصل عليها القطة لتكون آمنة من الأمراض، مثل فيروس نقص المناعة.

5- صندوق الرمل

يجب أيضًا توفير صندوق ملئ بالرمال؛ لأنه يعتبر المرحاض الخاص بالقطط، حيث إن القطط ترغب في أن يكون هناك رمال تقضي فيها حاجتها، لكن يمكن تدريب القط فيما بعد على دخول المرحاض العادي، وإلى أن يحدث ذلك يجب توفير الرمل والصندوق، بدلًا من أن تفسد القطة رائحة المنزل.

6- الاستحمام

يجب تنظيف القط بشكل دائم حتى لا تظهر “البراغيث” في الفروة، ثم تنتقل إلى الأطفال عن طريق اللعب معه ولمسه، وحتى تحافظ على نظافة القط يجب أن يستحم 3 مرات في الأسبوع في فصل الصيف، أما في الشتاء فمرة واحدة فقط أسبوعيًا.

7- كرة الخيط

من الأفضل توفير كرة من الخيط للقط؛ حتى يقوم باللعب بها بدلًا من شد الأغراض المنزلية والمفروشات بهدف المرح.