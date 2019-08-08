نائب أمير مكة يطلع على خطة الدفاع المدني بالحج

جدة ـ البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء حمود الفرج، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

وقدّم سمو الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني على الأعمال التي يقومون بها والجهود التي يبذلونها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الإستقبال إلى إيجاز عن خطة المديرية العامة للدفاع المدني خلال موسم حج العام الحالي، التي ينفذها أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، مدعّمين بما يزيد عن 3 آلاف آلية.