الدولية

مصدر فرنسي ينفي دعوة روحاني إلى قمة السبع

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1440 هـ       8 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

باريس ــ فرانس برس

نفى مصدر دبلوماسي فرنسي ما تردد عن توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقرر عقدها في بياريتس هذا الشهر.

وكان المسؤول الفرنسي يرد على تقرير نشره موقع المونيتور وذكر أن ماكرون دعا روحاني للمشاركة في القمة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال روحاني إن بلاده تفضل الحوار لكنه طالب الولايات المتحدة برفع العقوبات أولا.

وتزايد التوتر بين واشنطن وطهران بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران بسبب “أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

صحيفة البلاد

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