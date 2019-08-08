مصدر فرنسي ينفي دعوة روحاني إلى قمة السبع

باريس ــ فرانس برس

نفى مصدر دبلوماسي فرنسي ما تردد عن توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقرر عقدها في بياريتس هذا الشهر.

وكان المسؤول الفرنسي يرد على تقرير نشره موقع المونيتور وذكر أن ماكرون دعا روحاني للمشاركة في القمة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال روحاني إن بلاده تفضل الحوار لكنه طالب الولايات المتحدة برفع العقوبات أولا.

وتزايد التوتر بين واشنطن وطهران بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران بسبب “أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.