محافظ الليث يطلع على جهود المعسكر الكشفي لاستقبال الحجاج

البلاد : عبدالهادي المالكي

قام محافظ الليث الأستاذ محمد بن عبدالعزيز القباع، وبحضور مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ نوح الغانمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية ، بتفقد سير العمل في المعسكر الكشفي التطوعي بميقات ” يلملم ” والذي تقيمه إدارة التعليم بالليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( الكشفي ) برعاية المجموعة الوطنية للاستزراع المائي ، وبمشاركة ١٣٠ كشافا وقائدا كشفيا .

ووقف ( القباع ) على جاهزية واستعدادات المعسكر ،والجهود التي يقوم بها القادة والكشافين المشاركين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ، وتقديم الخدمات لهم .

والتقى القباع خلال الزيارة بالفرق الكشفية من إدارة التعليم المشاركة في فعاليات المخيم بالميقات واستمع لشرح موجز للمهام والواجبات التي يؤديها أفراد الكشافة بجانب القطاعات الحكومية الأخرى المشاركة.

وأثنى محافظ الليث على دور القيادات الكشفية ، والكشافين ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ كافة ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ يبذلون جهودا كبيرة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ واجب ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر وسهولة .

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ،أن هذا المعسكر يأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة التعليم بالأعمال التطوعية والإنسانية وبرامج المسؤولية الاجتماعية ، لغرس القيم الإيمانية و التربوية في نفوس الناشئة .

من جانبه أشار رئيس قسم النشاط الكشفي الأستاذ عبدالله بن محمد البصراوي إلى أن طلاب الكشافة قاموا منذ بداية عملهم في المعسكر باستقبال الحجاج بالهدايا و تقديم واجب الضيافة وبتوزيع المياه الصحية المبردة والعصائر ، والمصاحف والمظلات الشمسية ، والوجبات الغذائية بالإضافة إلى كتيبات وبرشورات توعوية عن نسك الحج مقدمة من الشؤون الإسلامية .

وأثنى” البصراوي” على مشاركة القادة والكشافين والتي تنطلق من حبهم للعمل التطوعي ، والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد، من خلال المشاركة في برامج ومشروعات خدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام سواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو في ميقات يلملم.