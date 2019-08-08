صحة المدينة المنورة تنجح في تفويج الحجاج المنومين إلى مكة المكرمة

البلاد_واس

نقلت قافلة وزارة الصحة اليوم الخميس من المدينة المنورة، 23 حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لتمكينهم من أداء مناسك حج هذا العام .

حيث تضم القافلة 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة مع تواجد قرابة 120 دكتوراً وممرضاً ومسعفاً إلى جانب 7 سيارات إسعاف خالية احتياطية وسيارتي إسعاف عناية مركزة إضافة إلى كابينة أوكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى .

كما تم نقل إحدى الحالات عبر الإخلاء الطبي من خلال المهبط الجوي المجهز لدى مستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة سعي من وزارة الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المرضية بشكل سريع من المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع .

من جهتهم عبر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ،على تسهيل سبل أداء فريضة الحج ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج .

أطلقت #الصحة في المدينة المنورة صباح يوم الخميس 1440/12/7هـ قافلة تفويج الحجاج من المرضى المنومين، وتضم القافلة (23) حاج بالإضافة إلى حالة واحده سيتم نقلها بواسطة الهيلوكوبتر الطائر، وترافق القافلة (30) مركبة إسعافية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثه.#حج_بصحة pic.twitter.com/7vRkyI6SLl — صحة المدينة المنورة (@MOH_Madinah) August 8, 2019

لقطة لاحدى الحاجات باحد سيارات الاسعاف لقطة لسيارات الاسعاف navigate_before navigate_next