شاهد| صورة قارب غارق تثير الجدل.. اكتشف الحقيقة الصادمة بنفسك!

صورة لقارب مغمور بالمياه أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فهى ليست كما تبدو أبدا.

الصورة أصابت المشاهدين بالحيرة عبر صدفة بحتة، فاقت ما قد ينشئه العلماء من أوهام بصرية رائعة قد تستغرق عدة أشهر.

الصورة لما بدا أنه قارب نصف غارق في نهر أو بحر، تظهر الأجزاء العلوية منه كأنها تغرق في المياه.

كذلك يبدو أن هناك ما يشبه نوعا من الطحالب على الماء في الزاوية العلوية من الصورة، لكن الحقيقة مذهلة.

أما عن حقيقة الصورة الصادمة، فأنها لمستقبل هوائي مكسور على غطاء محرك سيارة، بحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

وكتب ناشر الصورة: “التقطت الصورة قبل يومين لأعرضها في مركز التصادم، ونظرت إليها الآن في صوري، وتساءلت عن سبب التقاط صورة لقارب غارق”.

وعن تفسير الحيرة التي واجهها المشاهدون، فانعكاس الأشجار في الشارع، هو ما يظهر في زاوية الصورة.

الانعكاس يشبه الطحالب العائمة على سطح الماء، وأما انعكاس الماء، فتوحي به بقع الأوساخ على غطاء محرك السيارة.

وأكثر شيء في العناصر الموجودة في الصورة تؤكد أنها ليست لقارب، وجود مسمارين برغيين في الجزء الأمامي من ما يشبه القارب.